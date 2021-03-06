Destek için son gün 30 mart

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi başladı.

Konuya ilişkin Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden şu açıklama yapıldı: “Bireysel Sulama Sistemleri Alımları destekleri ilgili Tebliğ gereği başlamıştır. Program kapsamında 1 milyon TL’ye kadar yapılan projelere yüzde 50 hibe desteği sağlanmaktadır. Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyaları 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 30 Mart 2021 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüklerine teslim edilmelidir. Şu yatırım konularını kapsamaktadır: Tarla içi damla sulama sistemi kurulması. Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması. Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması. Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması. Lineer veya Center Pivot sistem sulama sistemi kurulması,(sulama makinesi alımı). Tamburlu sulama sistemi kurulması,(sulama makinesi alımı). Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması. Başvuruda istenecek belgeler; Kimlik fotokopisi. Güncel ÇKS. Adli sicil belgesi. Tapu kaydı ( Varsa kiralama veya muvafakat belgesi). Su kaynağı kullanım belgesi ( DSİ veya işleten kurumdan). Toprak analiz raporu. Su analiz raporu ( kamu kurumları tarafından yapılan su depolama yapıları için istenmez). Sulama projesi ve projeyi hazırlayan kişinin onaylı diploma sureti ve oda kayıt belgesi gibi belgeler başvuru dosyasına konulacaktır.

Tamburlu sistem, Lineer sistem ve Center pivot sistem sulama makineleri alımı başvurularında projelendirilen parsel alanı minimum 20 da olmalıdır.”