banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Papa’yı koruyan dört muhafızda corona çıktı
Papa’yı koruyan dört muhafızda corona çıktı
Dolar ve piyasalarda son durum
Dolar ve piyasalarda son durum
Küresel iflaslarda artış beklentisi
Küresel iflaslarda artış beklentisi
Ons altındaki düşüş hızlanıyor
Ons altındaki düşüş hızlanıyor

Destek hizmetleri müdürlüğü’nden Düzce’ye önemli destek

DÜZCE BELEDİYESİNİN VE DÜZCE’NİN İHTİYAÇLARININ TEDARİK EDİLMESİ VE SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ NOKTASINDA TAMAMLAYICI BİR GÖREV ÜSTLENEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZCE GENELİNDE BİRÇOK BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI AKSATMADAN YÜRÜTÜYOR.

DÜZCE 14.10.2020, 13:21
Destek hizmetleri müdürlüğü’nden Düzce’ye önemli destek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesinin ve Düzce’nin ihtiyaçlarının tedarik edilmesi ve sorunların çözülmesi noktasında tamamlayıcı bir görev üstlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce genelinde birçok bölgede çalışmalarını aksatmadan yürütüyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özellikle üst yapı çalışmaları ile Düzce’nin daha modern bir şehir olması için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Gün boyunca Düzce’nin çeşitli caddelerinde yaya geçitlerini boyayan, park ve bahçelerde aydınlatmaların kontrol ve arızalarını gideren ekipler, bir yandan da eskiyen tabelaları değiştiriyor ya da belirlenen bölgelere yeni uyarı tabelaları koyuyor. Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra belediye içinde de malzemelerin yenilenmesi ve onarımını yapmaya da özen gösteriyor.

Yorumlar (0)
banner378
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
İmsak 05:43
Güneş 07:08
Öğle 12:55
İkindi 16:00
Akşam 18:33
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2