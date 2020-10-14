Destek hizmetleri müdürlüğü’nden Düzce’ye önemli destek
DÜZCE BELEDİYESİNİN VE DÜZCE’NİN İHTİYAÇLARININ TEDARİK EDİLMESİ VE SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ NOKTASINDA TAMAMLAYICI BİR GÖREV ÜSTLENEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZCE GENELİNDE BİRÇOK BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI AKSATMADAN YÜRÜTÜYOR.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesinin ve Düzce’nin ihtiyaçlarının tedarik edilmesi ve sorunların çözülmesi noktasında tamamlayıcı bir görev üstlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce genelinde birçok bölgede çalışmalarını aksatmadan yürütüyor.
Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özellikle üst yapı çalışmaları ile Düzce’nin daha modern bir şehir olması için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Gün boyunca Düzce’nin çeşitli caddelerinde yaya geçitlerini boyayan, park ve bahçelerde aydınlatmaların kontrol ve arızalarını gideren ekipler, bir yandan da eskiyen tabelaları değiştiriyor ya da belirlenen bölgelere yeni uyarı tabelaları koyuyor. Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra belediye içinde de malzemelerin yenilenmesi ve onarımını yapmaya da özen gösteriyor.
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