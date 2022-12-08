Destek başvuruları 9 Aralıkta başlıyor

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi başvuruları 9 Aralık Cuma günü başlıyor.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yayınlanan destekleme programı proje başvuru süreci 9 Aralık 2022 tarihinde başlıyor. Düzce Tarım ve Orman Müdürü vekili Hüseyin Dikmen verilen bu desteklerin tarım sektörü için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda; “Ekonomik Yatırım Konuları:

1-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

2-Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar.

3-Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

4-Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar

5-Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrenin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarları açıkandı. Buna göre;

Hibeye esas proje tutarları; Yeni tesis başvurularında, 7.000.000 TL, tamamlama başvurularında 5.000.000 TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 4.000.000 TL’ye yükseltilmiştir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 1.000.001 TL’dir. Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Destek başvuruları;

Başvurular 09.12.2022 - 10.02.2023 tarihleri arasında veri giriş sisteminden yapılacaktır. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları (B İş Planı): Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları (A İş Planı):

Makine Ekipman Alımı

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı;

Hibeye Esas Proje Tutarları; Uygulanacak proje başvuruları "A İş Planı" ve "B İş Planı" olarak iki kısma ayrılmıştır.

-A İş Planı ile; mevcut tarımsal işletmelerin Makine-Ekipman İhtiyaçlarını Hibeye Esas Proje Tutarı 5.000 TL-500.000 TL arasında olacaktır.

-B İş Planı çerçevesinde gerçekleştirilecek başvurularda Hibeye esas Proje üst limiti 1.000.000 TL’dir.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 50.000 TL’dir. - Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecektir” denildi.