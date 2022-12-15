Ders çalışarak sabahlayan öğrencilere anne eli lezzetler

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi’nde eğitim öğretim gören öğrencilere vize haftasında sürpriz. AK Parti Düzce teşkilatı tarafından ders çalışarak sabahlayan öğrencilere anne eli değmiş ev yapımı ikramlarda bulundular.

Vize haftasında kütüphanede ders çalışarak sabahlayan öğrencilere AK Parti Düzce teşkilatından anne eli lezzetlerle sürpriz. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu, Üniak Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Enes Uğur, Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz ve partililer öğrencilerin sınav zamanında yanlarında olarak onlara anne eli değmiş ev yapımı ikramlarda bulundular. Öğrenciler de sürpriz karşısında mutlu oldular.