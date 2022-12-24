Ders arası örgü molası

Düzce’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler ders dışı boş zamanlarını örgü örmeyi öğrenerek geçiriyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Zahidül Kevseri Yurdu’nda kalan gençler örgü örmeyi öğreniyor. Öğrencilere ders dışı boş zamanlarını değerlendirmeleri için yurt içerisinde, akşamları ve hafta sonları Öğretici Fatime Yanık tarafından örgü kursu veriliyor.

Örücülüğü tanıyıp öğrenen öğrenciler aynı zamanda yurtta kalanlarla kaynaşması sağlanıyor.