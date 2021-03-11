Dereceye giren öğrencilere Vali Atay’dan ödül

DÜZCE(İHA) –İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Düzce’de düzenlenen Mehmet Akif Ersoy’a Mektup Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Cevdet Atay tarafından verildi.

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün 100. Yıl dönümüne özel Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mehmet Akif Ersoy’a Mektup Yarışması’nda düzenlendi.

Düzce Valisi Cevdet Atay yarışmada dereceye giren öğrenciler Zehra Can, Şeyma Balcı ve Zeynep Şükran’ı makamında ağırladı. Vali Atay, öğrencileri tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Valilikte düzenlenen ödül programında Vali Cevdet Atay’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve dereceye giren öğrenciler katıldı.