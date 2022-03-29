ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Düzce’de İmam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulları arasında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı. Yüzlerce öğrencinin katılım sağladığı yarışma sonrasında Düzce bölge finalinde dereceye girenler belli oldu.

Düzenlenen ödül törenine Vali Cevdet Atay, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katılım sağladı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini tek tek veren Vali Atay, bölge şampiyonasına gidecek olan öğrencilere başarılar diledi.