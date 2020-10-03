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Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

YEŞİLAY VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAKLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 10. SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK YETENEK YARIŞMASINDA DÜZCE’DE DERECE KAZANAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI.

DÜZCE 03.10.2020, 09:47
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Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

DÜZCE (İHA) – Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen 10. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek yarışmasında Düzce’de derece kazanan öğrenciler ödüllerini aldı.

Yeşilay Düzce Şubesinin bahçesinde “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” ismiyle düzenlenen yarışmada, Düzce’de sıralamaya girme başarısı gösteren öğrenciler için tören gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Yeşilay Kaynaşlı Şube Başkanı İsmail Korkmaz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Bilir, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ökkeş Kepek ve Valilik Kültür Sosyal İşler Şube Müdürü Musa Zeki katılım sağladı. Öğrencilere, sosyal mesafe kuralına uyarak, protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

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