Derece elde edenlere ödülleri verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD Müdürlüğü işbirliğinde çevrim içi olarak düzenlenen yarışmada derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Dünya Afet Risklerinin azaltılması gününde Düzce’de çevrem içi olarak bilgi yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada Düzce’de ki okullarda bulunan yüzlerce öğrenci bilgilerini yarıştırdı. AFAD işbirliğinde yapılan bilgi yarışmasının kazananları ve dereceye giren öğrencilere ödüllerini ise Düzce Valisi Cevdet Atay verdi. Her bir öğrenciyi ve öğretmenlerini makamında kabul eden Vali Atay, öğrencilere ödüllerini tek tek verdi.