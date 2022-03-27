Dere ıslahı ve taşkın kontrolleri konuşuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği’nde düzenlenen toplantıda, dere ıslah ve taşkın koruma kontrolleri çalışmaları görüşüldü.

Yaz aylarında Düzce’de etkili olan yağışın ardından derelerde taşkınlar ve sel olmaması için gerekli önlemler alınıyor. Bu çerçevede, Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, bilgilendirmelerin ardından dere ıslah çalışmaları ve taşkın koruma kontrolleri çalışmaları görüşüldü.