Depremzedelerin sağlık taraması yapıldı

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkilen deprem sonrası Düzce’de gelen depremzedelere sağlık hizmeti veriliyor.

Asrın felaketinin yaraları hep bir elden sarılmaya devam ediyor. 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası Düzce’ye yerleşen depremzedelere Sağlık Müdürlüğü kaldıkları yerlerde sağlık hizmeti veriyor.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Deprem bölgesinde ilimize gelen vatandaşlarımızın sağlık taramalarını yerinde yapıyoruz. Aile Hekimliği Birimi ve mobil sağlık aracımızla bebeklik-çocukluk çağı aşıları, gebe izlem ve takipleri, sağlık taramaları, bulaşıcı hastalıkları önleme çalışmalarını yerinde yürütüyoruz. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.