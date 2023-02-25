Depremzedelere sinema gecesi düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Düzce’ye gelen depremzede vatandaşlara yönelik sinema gecesi düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların tahliyeleri devam ediyor. Bir çok vatandaş şehir değiştirirken, Düzce’ye gelen vatandaşlardan bir kısmı da Bahçeşehir bölgesinde bulunan Zahidül Kevseri Kız öğrenci yurduna alındı. Yaklaşık 500 kişinin konakladığı yurtta bulunan vatandaşlara yönelik çeşitli aktiviteler Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor. Bu çerçevede akşam saatlerinde yurdun konferans salonunda sinema gecesi düzenlendi. Anadolu Kartalları filmi depremzedelere moral depolamaya çalışan ekipler, farklı aktivitelere devam edecek.