Depremzedelere sıcak çorba

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve beraberindeki heyet yaşanan deprem felaketlerinden dolayı yıkımın gerçekleştiği ilçelerden biri olan Elbistan’a ulaştı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, yaşanan deprem felaketlerinden dolayı yıkımın gerçekleştiği ilçelerden biri olan Elbistan’a ulaştı. 6 araçtan oluşan konvoy ile bölgeye ulaşan Düzce TSO, depremzedelere ve yardım ekiplerine 10 bin adet sıcak çorba ikramında bulundu. Depremzedelerin acısını en derin şekilde hissettiklerini söyleyen Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, yaşanan üzüntünün tarifinin olmadığı depremzedelerin acılarını iyi anladıklarını ifade etti. Bıyık, “Acıları acımızdır. Bu nedenle deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.