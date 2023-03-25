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Depremzedelere rulo baskı etkinliği
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ARDINDAN DÜZCE’YE GELEN DEPREMZEDELERİN ÇOCUKLARINA RULO BASKI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
DÜZCE 25.03.2023, 10:18
DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Düzce’ye gelen depremzedelerin çocuklarına rulo baskı etkinliği gerçekleştirildi.
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Zahidül Kevseri Yurdunda konaklayan depremzedelere yönelik etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede depremzedelerin çocuklarına Düzce Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kütüphanesinde etkinlik düzenlendi. Çocuklara rulo baskıyı öğreten liderler, çocuklarla ağaç çizimi yaptı.