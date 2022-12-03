Depremzedelere psikososyal destek sağlıyorlar

Düzce Belediyesi deprem sonrası yaşam alanlarında hayatlarını sürdüren vatandaşların normale dönüşünü hızlandırmak için seferberlik anlayışı ile çalışmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi kentte yaşanan deprem ve sonrasında sahada çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal belediyecilik faaliyetlerini ilk günden bu yana aksatmadan sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilk andan itibaren vatandaşları yalnız bırakmadı. Düzce’de AFAD koordinasyonunda yürütülen desteklerle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanları da çadırlarda kalan vatandaşları tek tek ziyaret ediyor.

AFAD koordinasyonunda çalışma yapıldı

Vatandaşların deprem korkusunu yenmeleri için bilimsel verilerle açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmet Uzmanlarının çalışmaları her mahallede kurulan yaşam alanlarında devam edecek. Müdürlük, yürütülen ziyaretler hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Depremin olduğu ilk geceden itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri olarak sahadaydık. Önce çadırlar kurulduktan sonra AFAD ekiplerine destek sağlamaya çalıştık. Onların yönlendirmesiyle gerekli yerlerde yardımlarda bulunduk. İlk etapta hasar tespit tutanakları ve eşya hasarı tespit başvurularında vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Bu başvuruların değerlendirilmesi aşamasında biz de psikososyal görüşmelere başladık. Bu görüşmeler sonucunda önce Valilik binası önünde vatandaşlarla görüştük sonrasında da çadırkentleri ziyaret etmeye başladık. Burada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını durumlarını öğrendik, psikososyal konuda destek gerekiyor mu bunu değerlendirdik. Çoğunun bu açıdan desteklenmesi gerektiğini tespit ettik.”

Ziyaretler devam edecek

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı vatandaşlar ile her gün görüştüklerini aktaran müdürlük yetkilileri “Çocuklar, engelliler, yaşlılar var hepsini tek tek ziyaret etmeye çalışıyoruz. Sosyal Yardım İşleri olarak bizim müracaatçılarımız ile birebir görüşmeler yapıyoruz. Hepsini zaten depremin ertesi günü ziyaret edip telefonla arayarak nasıl olduklarını sorduk. Şu anda hizmetlerimiz kaldığı yerden devam ediyor, sıcak yemek servisimiz hiç kesilmedi. Biz de çadırlarda kalan vatandaşlarımızı ziyaretlerimize devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.