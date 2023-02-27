Depremzedeler için toplanan paralar Kızılay ve AFAD hesaplarına yattı

Düzce Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve STK’ların desteği ile düzenlenen “Uzat Elini Düzce” etkinliğinde toplanan 158 bin 455 TL depremzedeler için kullanılması amacıyla Kızılay ve AFAD hesaplarına yatırıldı.

Düzce Belediyesi desteği ile Anıtpark Meydanı’nda düzenlenen “Uzat Elini Düzce” depremzedelere yardım etkinliği yoğun ilgi gördü. Yapılan açıklamada satışlardan elde edilen toplam 158 bin 455 TL’nin Kızılay ve AFAD hesaplarına yatırıldığı belirtti. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Etkinliğimize getirilen ayni yardımlar ise Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğümüzün standında toplanmıştır. Depremzedelerin hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ederken ülkemizin yaşadığı bu acılı günlerde; bir nebze olsun yaraların sarılmasında katkıda bulunan yanımızda olanlara teşekkür ediyoruz” denildi.