Depremzedeler için parmağındaki yüzüğü bağışladı

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem sonrası 7’den 70’e herkes depremzedeler için seferber oldu. Düzceli Arife Kuşçu isimli kadın ise parmağındaki yüzüğü bağışladı.

Asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremzedeler için adeta tüm Türkiye yardım oldu yağdı. Düzce’de de deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Kahramanmaraş Elbistan doğumlu, Arife Kuşçu parmağındaki yüzüğünü bozdurup, Türkiye Diyanet Vakfına verdi.