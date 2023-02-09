Depremzedeler için işçiler tek yürek oldu

DÜZCE(İHA) – Yüzyılın felaketinin yaşandığı 10 ili etkileyen deprem sonrası tüm Türkiye yardımlar için tek yürek oldu. Delta Alfa çalışanları ve Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri tarafından bölgeye hem ihtiyaç malzemesi hem de nakdi yardım yapıldı.

Asrın felaketinde tüm Türkiye yardım için tek yürek oldu. Deprem bölgesinde belirlenen ihtiyaç malzemeleri hazırlanan kolilerle depremzelere ulaştırılıyor. 23 Kasım 2022’de Düzce depremini yaşayan depremzede çalışanlar da ellerini taşın altına koydular. Delta Alfa çalışanları ve Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından hazırlanan 148 koli hijyen malzemeleri, bebek bezleri, kışlık giysiler, ısıtıcılar, battaniyeler ve 71 bin lira nakdi yardım gönderildiler.

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı “Destekleri ve emekleri olan tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.