Depremzedeler için harçlıklarını göndermişti

Düzce’de meydana gelen deprem sonrasında biriktirdiği harçlıklarını depremzede çocuklara gönderen 6. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ateştepe Düzce’ye gelerek Vali Cevdet Atay’ı ziyaret etti.

Düzce’de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaşananları televizyondan izleyen Bursa’da yaşayan 6. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ateştepe, biriktirdiği harçlıklarını depremzedelere göndermişti. Vali Cevdet Atay, aldığı mektup ve paraları görünce duygulanmış ve Muhammed ve ailesi ile görüntülü olarak görüşmüş Düzce’ye davet etmişti.

Düzce’ye gelen Ateştepe ailesini Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ağırladı.

Cevdet Atay, aileye “Vatanını, milletini, halkını seven, yaşanan depremde yüreği buradaki insanlarla beraber çarpan bir evladınız olduğu için çok şanslısınız” dedi.