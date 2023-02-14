Depremzede öğrenciler için anasınıfı açıldı

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrasında Düzce’ye gelen depremzede ailelerin barında Zahidül Kevseri Kız Öğrenci yurdu içerisinde 20 öğrenci kapasiteli ana sınıfı açıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında Düzce’de depremzede aileleri misafir ediliyor. Deprem bölgelerinden şehre gelen depremzede ailelerin okul öncesi çağındaki çocukları için Merkez Güzelbahçe Anaokuluna bağlı Zahidül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu içerisinde 20 öğrenci kapasiteli anasınıfı açıldı.

Açılan anasınıfı dersliği içerisinde çocuklar için MEB okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğine uygun alanlar hazırlandı. Depremden etkilenen çocukların eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmeleri, yaşanan afetler nedeniyle öğrencilerde oluşan ya da oluşabilecek olumsuz durumların etkilerinin azaltılabilmesi, ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar titizlikle devam ediyor.