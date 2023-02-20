Depremzede kardeşleri için harçlıklarını bağışladılar

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il etkilenmiş, ülke tek yürek olarak depremzedelere yardım göndermeye başlamıştı. Düzce’de de diyanet gençlik merkezi öğrencileri de harçlıklarını bağışlayarak, tek yürek kampanyasına katıldı.

Düzce İl Müftülüğü bünyesinde bulunan Çiftepınarlar Mahallesi Merkez Cami Diyanet Gençlik Merkezi gençleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 şehir için başlatılan yardım seferberliğine gençlik merkezine katılım sağlayan gençlerde destek verdi. İl Müftüsü Osman Aydın ve İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli’nin katılımıyla yapılan duanın ardından gençlerin bağışladığı harçlıklar, deprem bölgesindeki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına emanet edildi. Müftü Osman Aydın bu örnek davranışlarından dolayı gençleri tebrik etti ve gençlere Diyanet Çocuk Dergisini hediye etti.