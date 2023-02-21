Depremzede gebeler Düzce’de bu sistemle takip ediliyor

DÜZCE(İHA) –Deprem bölgesinden Düzce’ye gelen gebeler Gebe Takip Sistemine dahil edilerek takip ediliyor. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, gebe takibine alınan aileyi ziyaret etti.

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu hastanelerinde ilk kez hayata geçirilen ve Türkiye’ye örnek gösterilen Riskli Gebe Takip Sistemi, Düzce’ye gelen gebe depremzedeler içinde uygulanıyor. Depremden dolayı yerini yurdunu bırakmak zorunda kalıp Düzce’ye gelen gebeler Sağlık Müdürlüğünün gebe takip uygulamasına dahil edilerek hemen kontrol altına alınıyor.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, şehre gelen aileyi evinde ziyaret etti. Yılmaz “Deprem bölgesinden ilimize gelen ve depremden etkilenen gebe misafirlerimizi Gebe Takip Uygulamamıza dahil ederek onları yakından takibini sağlıyoruz. Bu dahilde deprem bölgesinden ilimize gelen gebemiz ve ailesini ziyaret ettik. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Her daim yanlarındayız, bu zorlu sürecin üzerinden hep birlikte geleceğiz” dedi.

Gebe Takip Sistemi

Riskli Gebe Takip sistemi elektronik bir sistem. Anne adayları sağlık profesyonelleri tarafından takip ediliyor. Öncelikle hastanelere başvuru yapan anne adaylarının muayeneleri gerçekleştiriliyor. Riskli olduğu düşünülen anne adayı sağlık müdürlüğünde sağlık profesyonelleri ile irtibatlandırılıyor. Daha sonra telefonlarına bir uygulama yükleniyor. Bu uygulama üzerinden tansiyon, nabız, farklı bir takım sorular sorulabiliyor. Uygulama üzerinde tansiyon yada nabız yüksek çıktığı zaman telefon sağlık birimine mesaj atarak uyarıyor. Görevliler hemen anne adayını arayıp durumunu sorup evine hemen ambulans gönderiyor. Bu sayede olacak riskler en aza indiriliyor. Aynı zamanda anne adaylarına buradan destek sağlanıyor.