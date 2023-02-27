Depremzede çocukları yalnız bırakmadılar

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, deprem felaketinin ardından aileleriyle birlikte Düzce’ye gelen öğrencilere içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta hediye etti.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Yıldız, Cumhuriyet İlkokulu’nda eğitim gören depremzede çocuklar için hazırlanan içinde kırtasiye malzemelerinin yer aldığı çantaları okul Müdürü Ersin Carım’a teslim etti.

Depremzede çocuklar için ellerinden gelen bütün yardımları yapacaklarını belirten Cemal Aksan, "Depremin ilk saatlerinden itibaren hem yönetim kurulumuz hem de üyelerimiz ile birlikte depremzedelerin yiyecek ve acil ihtiyaçlarını gidermek üzere afet bölgelerine gitmiştik. Bizde deprem yaşamış bir iliz. Bu nedenle o bölgede yaşayanların neler yaşayabileceklerini, neler hissettiklerini çok iyi biliyorduk. O panik bittikten sonra da ilimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Depremden insanlar sadece canlarını kurtararak evlerini terk ettiler. Haliyle çocuklar da okul malzemelerinin hiç birisini çıkartamadı. Bizde oda olarak çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri için gereken malzemeleri aldık ve okula geldik. Çantaları okul müdürümüze teslim ettik" dedi.