Depremzede çocuklara psikososyal destek

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremden etkilenen illerde ki çocuklara yönelik psikososyal destekleri devam ediyor. Öğrenciler yaptıkları etkinliklerle bir an olsun depremi unutuyor.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi müdürlüğü başkanlığında 20 rehber öğretmen ve 6 özel eğitim öğretmeninden oluşan 26 kişilik iki ekip, Malatya’da psikososyal destek faaliyetlerini sürdürüyor. Psikososyal destek ekibinin yanında kırtasiye malzemeleri, oyuncak ve drama temelli eğitsel materyaller bulunuyor.

Çocuklarımızın yaşanan bu zorlu süreçte ihtiyaç duydukları desteği sağlayarak, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmeleri amacıyla çalışıyor.