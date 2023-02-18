Depremzede çocuklar mutfakta

DÜZCE(İHA) – Düzce’de ağırlanan depremzede çocuklar için oluşturulan ana sınıfında minik öğrenciler ilk ders olarak kurabiye yaptılar.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Düzce Zahidül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu içerisinde 20 öğrenci kapasiteli anasınıfı açıldı. Depremden etkilenen çocukların eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmeleri, yaşanan afetler nedeniyle öğrencilerde oluşan ya da oluşabilecek olumsuz durumların etkilerinin azaltılabilmesi, ortadan kaldırılması amacıyla tüm çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Açılan anasınıfından ilk ders kurabiye yapımı oldu. Depremzede çocuklar şef şapkalarını takarak kurabiye yaptı.