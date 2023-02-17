Depremzede çiftçilere Düzce’den destek

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, depremzede çiftçilere dağıtılmak üzere Malatya’ya silajlık yem gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgelerinde bulunan çiftçilere desteklerini hızlandırdı. Bu çerçevede, 70 ildeki il müdürlüklerine görevlendirme yapılmasının ardından Düzce’den de bölgelere yardım gönderilmeye başlandı. Depremden zarar gören üreticilerin ihtiyacını karşılamak üzere Düzce’den silajlık yem tırlara yüklendi. Düzce’den yola çıkan tır, Malatya’da çiftçilere dağıtılacak.