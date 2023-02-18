Depremzede aileler yalnız bırakılmıyor

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkilen deprem sonrası başka şehirlere giden depremzedeler yalnız bırakılmıyor. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu kaldıkları evlerde ve yurtlarda ziyaret ediyor.

Depremin yaraları devlet millet el ele verilerek yaralar sarılmaya devam ediyor. Deprem sonrası barınacak yeri kalmayan veya evine giremeyen depremzedelerin başka şehirlerde evlerde, otellerde, misafirhaneler ve yurtlarda kalıyorlar. Düzce’ye gelen depremzedeler bir an olsun yalnız bırakılmıyor.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, evlerde ve yurtlarda kalan depremzedeleri tek tek ziyaret ediyor, varsa taleplerini dinliyor.

Şengüloğlu, “Asrın felaketinin meydana geldiği illerden Düzce’ye gelen depremzede vatandaşlarımızı yerleştikleri evlerde ziyaret ettik. Bizim devletimizde, milletimizde büyüktür. Açıkta bırakacağımız tek bir vatandaşımız yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizle seferberlik içerisinde acıları hep birlikte dindireceğiz, umutları hep birlikte yeşertmeye devam edeceğiz. Allah, bir daha yaşatmasın” dedi.