DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Düzce’de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Deprem yaşamış çocuklar yüzerek yaşadıklarını unutuyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yüzme havuzunda yüzme bilmeyen, öğrenmek isteyen herkese yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. Alanında uzman antrenörlerin yönetiminde sistematik bir şekilde ilerleyen çalışmalarla çocuklar yüzme öğreniyor.

23 Kasım’da yaşanan depremden sonra ara verilen eğitimler tekrar başladı. Yaşanan depremin yaraları hep birlikte sarılıyor, çocuklar yaşadıkları depremi yüzerek unutuyorlar.