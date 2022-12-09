Depremde hasar gören yurtlar tamir edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen depremde hasar gören öğrenci yurtlarında tadilat yapıldı.

Düzce’de meydana gelen deprem sonrasında öğrenci yurtlarında da hasarlar meydana gelmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekipler ile AFAD ekipleri tarafından tüm yurtlarda denetimler yapılmış ve bazı binaların az hasarlı olduğu belirlenmişti. Duvarlardaki sıva, alçı ve boya çatlakları için ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. 24 Kasım’dan itibaren 10 yurtta da tüm tadilat işlemleri tamamlandı. Dolaplar ise devrilmemesi için duvarlara sabitlendi.