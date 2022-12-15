Depremde ailelerini aratmadılar

DÜZCE(İHA) –Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilere anne baba şefkati gösteren yurt personeline öğrencilerden sürpriz.

Merkez üssü Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda kalan binlerce öğrenciyi bir an olsun yalnız bırakmayan ve öğrencilere ailelerinin yokluğunu aratmayan yurt personelini öğrenciler unutmadı. Gençler, küçük hediyeler hazırlayarak bizzat teşekkür ettiler.

Öğrenciler “23 Kasım’da yaşanan depremden sonra büyük bir özveri ile çalışan ve bize ailemizin yokluğunu hissettirmeyen yurdumuzda çalışan abla ve abilerimize teşekkür babında küçük hediyeler hazırladık ve teşekkür ettik” dediler.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı’da “Gönlü ve yüreği güzel gençlerimiz iyi ki varsınız. Her şey sizinle güzel” mesajını paylaştı.