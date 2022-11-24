Deprem yaraları el birliği ile sarılıyor

DÜZCE(İHA) – Merkez üssü Gölyaka olan 5,9 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için tüm kurumlarıyla seferber oldu. Kette başlatılan hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, deprem nedeniyle kentte meydana gelen hasarın tespiti noktasında İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile koordine halinde hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

Depremin ardından sahaya inen ve çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yaraların bir an önce sarılması noktasında gösterdiği hassasiyeti ile harekete geçen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, bu çerçevede 20 kişilik kadroyla çalışmalara katılım sağladı.

Bünyesindeki mimar ve inşaat mühendislerinden oluşan 10 ekip ile hasar tespit çalışmalarına yardımcı olan müdürlük, afet yaralarının birlikte sarılması noktasında vatandaşların ekiplere yardımcı olmalarını istedi.