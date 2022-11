Deprem sonrası düzce esnafına büyük destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, deprem yaşayan Düzce ve bölge esnafına destek olmak amacıyla 140 milyon lira tutarında plasman sağladı.

TESKOMB Genel Başkan vekili ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz gün yaşanan 5.9 şiddetindeki depremde can kaybı yaşanmaması ve yıkımın olmamasının tek teselli olduğunu ifade etti.

Yaşanan depremin ve artçı sarsıntıların, bir kez daha deprem gerçeğini ve bu gerçekle yaşamamız gerektiğini hatırlattığına dikkat çeken Taşlı, “Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül, depremin ilk anından itibaren Düzce ile yakından ilgilenmiş ve esnafımızın yanında olmuş, gelişmeleri ve bilgileri an be an yakından takip etmiştir. Düzce merkez, Gölyaka, Gümüşova, Yığılca, Kaynaşlı ve Akçakoca kooperatiflerimize üye esnaflarımızın kullanımı için 140 milyon lira plasman ayrılmasını sağlamıştır. Krediler, pazartesi günü itibariyle banka ödeme sırasına göre üyelerimizin kullanımına sunulmuştur” dedi.

Taşlı, “Kredi başvurusu yapan tüm üyelerimize yardımcı olunacak ve talepler en kısa sürede karşılanacaktır. Hiç bir esnafımız mağdur edilmeden başvuru yapan ve bankacılık sisteminden geçen tüm esnaflara destek verilecektir. Tüm esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz. İlimizde ve bölgemizde esnafımıza verilen bu destekten dolayı tüm esnaflarımız adına teşekkür ediyor, Düzce halkı ile depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi daha beter afetlerden ve belalardan korusun” ifadelerini kullandı.