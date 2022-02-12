Deprem odaklı eğitim verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de geçtiğimiz aylarda meydana gelen deprem sonrasında bilinçli toplum oluşturulması için kurumlarda Deprem odaklı eğitimler verilmeye başlandı.

Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Düzce’de geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve herhangi bir sorun oluşmayan deprem sonrasında bilinçli toplum oluşturmak için resmi kurum ve kuruluşlarda eğitimlerini hızlandırdı. Akçakoca Yurt Müdürlüğü bünyesinde bulunan onlarca personellere AFAD Eğitmeni Merve Kelleci tarafından deprem odaklı afet bilinci eğitimi verildi. Afetlerde neler yapılmalı, çök kapan tutun hayat üçgeni nasıl yapılmalı, deprem esnası ve sonrasında neler yapılmalı ile ilgili bilgilerin verildiği deprem odaklı eğitimlerin devam etmesi planlanıyor.