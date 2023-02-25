Deprem kahramanlarına teşekkür yemeği

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde insan üstü macedele örneği göstererek bir çok kişinin canlı çıkmasını sağlayan kahramanları Düzce Ticaret ve Sanayi Odası unutmadı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında vakit kaybetmeden bölgeye intikal ederek arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan, yüzlerce depremzedenin yeniden hayata tutunmasına vesile olan 300 kişilik arama kurtarma ekipleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programda bir araya geldi. Program, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından, video sunumu ile devam etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Bildiğiniz üzere Kahramanmaraş‘ta 6 Şubat 2023 tarihinde deprem felaketleri ile karşı karşıya kaldık. 11 ilimizdeki 13,5 milyonluk bir nüfusu etkileyen bu depremlerde binlence vatandaşımızı kaybettik. Böylesine büyük bir felaket ile karşılaşınca tabi en büyük önceliğimiz deprem bölgesine yardım götürmek oldu. Yönetim kurulumuzdan arkadaşlarla organize olarak başta yemek hizmeti vermek üzere ve tedarik ettiğimiz gıda ve temizlik malzemeleri ile depremin ertesi günü Elbistan’a ulaştık ve ilk yemeği biz çıkardık. Yönetim kurulumuz, oda meclisimiz ve meslek komitelerimiz, oda üyelerimiz ve istisnasız herkes elinden gelen her türlü destek ve yardımı yapmak üzere seferber oldu" ifadelerini kullandı.

“Kurtarma ekiplerinin ihtiyaçlarında çözümler oluşturmayı hedefliyoruz”

Arama kurtarma ekiplerinin malzeme eksinin olmayacağını söyleyen Erdoğan Bıyık “Her deprem sonrası aklımıza ilk gelen arama-kurtarma işidir. Aslında yapılması gereken arama-kurtarma gerektirmeyecek olan sağlam binalar yapmaktır. Artık bir deprem ülkesinde yaşamanın gerektirdiği her şeyi yapmamız gerektiğini unutmamalıyız. Oda olarak deprem bölgesinde yapmış olduğunuz bu büyük hizmet için şükranlarımızı sunmak, teşekkür etmek için bu akşamki yemeği düzenlemek istedik. Yaptığınız ve yapacağınız işler için çok teşekkür ediyor, minnetlerimizi sunuyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz deprem bölgesinde canlar kurtarmak için çok büyük çabalar gösterdiniz, bunu biliyoruz. Düzce’deki arama kurtarma ekiplerinin malzeme eksiği olmayacak. Biz oda olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız bunu bilin istiyorum” dedi.

Erdoğan Bıyık son olarak ise ”Siz kahramansınız. Düzce’de bugüne kadar böyle bir organizasyon olmadı. Böyle bir birliktelikte olmadı. Bunu sizler sağladınız. Düzce TSO 11. Meslek Komitesi üyesi Meclis üyesi Ümit Yıldırım arkadaşımız deprem bölgesinde çok emek verdi çok çalıştı. Kendisi dedi ki, ’DZC Tur olarak bizim 120 aracımız var. Hangi dernek ne zaman eğitime gitmek istiyoruz derse biz o zaman hazırız’ tesisat anlamında her şeyi yapacağız. Burada bu akşam bir toplantı yaptık. Bu toplantı burada bitmedi. Önümüzdeki günlerde tüm dernek yetkilileri ve ekip arkadaşlarımızla özel toplantı yapacağız. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak 33 Meclis Üyemiz ve yaklaşık 5 bin üyesi adına konuşuyorum. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hepimizden Allah razı olsun” dedi.

Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar ise "Odamız Meclisi adına Düzce adına, bütün afet gönüllülerinin hepsine teşekkür ediyorum Allah ayağınıza taş değdirmesin” şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gülmez ise; “Bu kadar fedakar, bu kadar cesur bu kadar çalışkan bir grupla bu akşam burada olmaktan son derece memnunum. 6 Şubat’ta ülkemizin yaşadığı felakette bizler de itfaiye ekiplerimizle yola çıktık. Ülkemize geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın” dedi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.