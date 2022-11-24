Deprem Cumayeri’nde kamu binalarında hasara neden oldu

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem Cumayeri’nde de kamu binalarında hasara neden oldu belediye binası kullanıma kapandı.

Merkez üssü Gölyaka olan deprem çevre ilçelerde de etkili oldu. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, belediye binasını kullanıma kapattıklarını belirterek “Öncelikle tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin olduğu vakitten itibaren şahsım ve ekiplerimiz vatandaşlarımızın yanında olduk. İtfaiye ekiplerimiz, hastana nakil ambulansımız, zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın durumu takip etmek için sahada çalışmalarına devam ediyor. Elimize gelen ihbarlara göre vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Kaymakamlık ve Belediye hizmet binamızda ilk tespitimizde büyük hasar gördük ve bugünlük belediye hizmet binamızı kullanıma kapattık.

Rabbim beterinden korusun” ifadelerinde bulundu.