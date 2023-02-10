Deprem bölgesine yola çıktılar

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 20 personeli İskenderun için yola çıktı.

Yüzyılın felaketi sonrası Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bünyesinde görevli olan 20 personel Hatay’ın İskenderun ilçesine hareket etti. Kahramanmaraş ve bölgesinde yaşanan yıkıcı depremin ardından, Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, deprem bölgesinde yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik yardım kampanyasına devam ediyor. Deprem bölgesi için yardım kampanyası devam ederken gönüllü personellerde yola çıktı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, İl Müdürlüğü bünyesinde görevli olan 20 personeli, deprem bölgesine yardımcı olması için Hatay’ın İskenderun ilçesine dualarla uğurladı.