Deprem bölgesine bir ekip daha

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde bölgede bulunan depremzedelere manevi destek verilmesi açısından Düzce İl Müftülüğünden bir ekip daha bölgeye gönderildi.

Düzce Müftülüğü ekipleri afet bölgesinde çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede daha önce deprem bölgelerine giden ekiplere ek olarak 27 kişilik personeller deprem bölgesine gönderildi. Depremzede vatandaşlara manevi rehberlik yapmak ve bölgede kurulan Türkiye Diyanet Vakfı Mobil mutfak noktalarında 3 öğün sıcak yemek hizmeti vermek üzere Düzce İl Müftülüğüne bağlı 27 personel Kahramanmaraş’a gönderildi. Dualar ile gönderilen personeller depremzedelerin yanında olacak.