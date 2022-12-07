Deprem bölgesinde çalışmalar sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası çalışmalar sürüyor. Ekipler bir yandan yıkım çalışması sürdürürken, bir yandan da itirazları değerlendiriyor. Vali Cevdet Atay’da çalışmaları yakından takip ediyor.

Gölyaka ilçesinde 23 Kasım’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Ağır hasarlı olan binalar bir yandan sürerken bir yandan da itiraz süreçleri de devam ediyor.

Vali Cevdet Atay’da çalışmaları yakında takip ederek sabah saatlerinde kurum amirleri ile birlikte, bina hasar tespit başvuru noktasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yerinde sağlık hizmeti

Çadır kentleri geçen Vali Atay, burada UMKE ekipleri tarafından yerinde verilen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak bilgi aldı. Ekipler zaman zaman çadırlarda kalanları ziyaret ettikleri ve sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini söylediler.

Deprem yaralarının sarılması için tüm ekiplerin saha çalışması sürüyor.