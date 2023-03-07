Deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle Düzce’den afet bölgelerine yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

1999 yılında iki büyük deprem yaşayan Düzce, afetzedelere yardımlar ulaştırmayı sürdürüyor. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Kızılay iş birliğiyle toplanan yardımlar başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 11 şehre ulaştırılıyor. Aynı zamanda Düzce’de 3 ayrı noktada konteyner üretimi yapılıp, bölgelere gönderiliyor. Halk Eğitim Merkezinde üretilen uyku tulumlarına ek olarak fabrikalarda yapılan battaniyeler ve uyku setleri de deprem bölgelerine gidiyor. Depremin olduğu ilk günden bugüne kadar Düzce’den deprem bölgelerine 305 panelvan araç ile 421 konteyner ve yardım malzemesi yüklü tır gönderildi.