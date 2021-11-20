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Deprem anında evinden bir anda çıkanların yardımına itfaiye koştu
Düzce Belediyesi itfaiyesi depremde panikle dışarı çıkıp anahtarlarını evinde unutan 6 aileye yardımcı oldu.
DÜZCE 20.11.2021, 11:39
Düzce Belediyesi itfaiyesi depremde panikle dışarı çıkıp anahtarlarını evinde unutan 6 aileye yardımcı oldu.
Düzce’de meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem sonrası Düzce Belediyesi tüm ekipleriyle sahadaki yerini alarak vatandaşların yardımına koştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, depremin ardından panikle dışarıya çıkarken anahtarlarını unutan 6 ailenin evlerine girebilmelerini sağlarken, depremle birlikte tehlike arz edecek 4 binanın çatısına da müdahale etti. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.