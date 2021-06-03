Denizden toplanan 16 ton salyangoz sevki yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan denizden dalgıçların çıkarttığı 16 ton 200 kilogram salyangoz işlenmek üzere diğer şehirlere sevki yapıldı.

Uzak doğu ülkelerine her yıl gönderilen ve ülkemizde çok sıklıkla bulunan salyangozlar Karadeniz’de de bulunuyor. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizlerde dalgıçlar tarafından toplanan 16 ton 200 kilo salyangoz, işlenmek üzere diğer şehirlere gönderildi. Ayrıca Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerleri tarafından oluşturulan sağlık raporları ile 62 büyükbaş hayvan, 37 küçükbaş hayvan, 2 milyon 869 bin 710 kanatlı hayvanında sevki yapıldı. Ayrıca 40 ton 717 kilogram karkas et de diğer şehirlere gönderildi.