Deneyap Teknoloji Atölyesine yoğun ilgi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Deneyap Teknoloji Ofisini gezdi. Düzce Deneyap Atölyesine 160 öğrenci alınacak.

Gençlik ve Spor Düzce Gençlik Merkezi bünyesinde açılan Deneyap Atölyesi’ni Vali Cevdet Atay, kurmayları ile birlikte incelemelerde bulunarak, atölye hakkında bilgi aldı.

Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almak isteyen 1175 gencin başvuruları E-sınav seanslar şeklinde gerçekleştiğini belirterek “İkinci aşama olan uygulama sınavına katılma hakkı kazanan 425 aday, Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek olan sınava katılacak. Sürecin sonucunda adayların e-sınav sonuçlarının %70’i ve uygulama sınavı sonuçlarının %30’u alınarak öğrenci seçim süreci tamamlanmış olacak. İlimiz adına sınavlar sonucunda Ortaokul bazında 100 öğrenci Lise bazında 60 öğrenci olmak üzere, toplamda 160 öğrenci alınacak” diyerek bilgi verdi.