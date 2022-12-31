Deneyap atölyelerine yoğun ilgi

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan ve Düzce’de de hayata geçirilen Deneyap Atölyeleri’ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Düzce’de gençlerin teknolojiye olan merakının giderilmesi için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı Deneyap Atölyesi Düzce’de de açıldı. Açılan atölyeye öğrenciler yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdüren atölyede ki son durumları inceleyen Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, gençlerin çalışmalarını da yerinde gördü.