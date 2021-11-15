Deney hayvanları kullanım kursunu başarı ile tamamladılar

Düzce Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ve Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezi (DÜDAM) tarafından “III. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu” düzenlendi.

DÜDAM Müdürü Doç. Dr. Merve Alpay’in koordinatörlüğünde yürütülen eğitimlerde, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, tıpta uzmanlık, doktora, yüksek lisans öğrencileri ve kurum dışından gelen araştırmacı bilim insanları, deney hayvanlarının araştırmalarda kullanırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında, konunun uzmanları tarafından bilgilendirildi. İki hafta süresince kurs gören katılımcı 27 kursiyer, merkezimiz tarafından yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar, deney hayvanları kullanım sertifikası almaya hak kazandı. Kursiyerler aldıkları bu sertifika ile deney hayvanları üzerinde bilimsel çalışmalar yapabilme yetkinliğine sahip oldular.