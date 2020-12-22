Demirezen “Bağımlılık bir beyin hastalığı”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen, “Bağımlılık fazla miktarda madde almak değil, istediğinde durduramamaktır” dedi.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve kişisel gelişim için eşsiz fırsat sunan Açık Ders uygulamasında “Bağımlılıklarımız” konuşuldu.

Programda, Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen bağımlılıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bağımlılığı, “Fazla miktarda madde almak değil, istediğinde durduramamaktır” sözleriyle açıklayan Demirezen, bağımlılığın maddesel ve olgusal olmak üzere ikiye ayrıldığını sözlerine ekledi. Maddesel bağımlılığa sigara, alkol, eroin kullanımı gibi örnekler veren Demirezen, olgusal bağımlılık türlerini ise internet, teknoloji ve spor bağımlılığı gibi örnekler üzerinden açıkladı. Kişilerin içindeki boşluk hissini doldurmak için bu maddeleri kullandığını belirten Demirezen, bağımlılık yapıcı maddelerin kişilerde sahte iyi oluş hali sağladığına işaret etti. Bağımlılığın bir beyin hastalığı olduğunu, iradesizlik veya ahlaki bir sorun olmadığını söyleyen Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen, kişilerin bağımlı olma potansiyelini; kullanım sıklığı, genetik, kullanım yolu ve psikolojik durum gibi faktörlerin belirlediğine dikkat çekti. İlk deneme, sonrasında aralıklı kullanım ve sonrasının bağımlılık olduğunu ifade eden Demirezen, herkesin bağımlı olma potansiyeli olduğunun altını çizdi. Son olarak stres konusuna da değinen Dilek Demirezen, stresin baskılanmaya çalışıldığında güçleneceğini belirterek sözlerini sonlandırdı.