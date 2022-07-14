banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı
Korsan servise geçit yok
Korsan servise geçit yok
Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri kesti
Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri kesti
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Datça’da ki yangına Düzce’den müdahale ekibi

DÜZCE(İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.

DÜZCE 14.07.2022, 09:35 14.07.2022, 10:22
Datça’da ki yangına Düzce’den müdahale ekibi

DÜZCE(İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.

Datça ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen ve saatlerdir devam eden yangına müdahale için Düzce’den de ekip gönderildi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatı ile yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için gece saatlerinde 3 araç 7 itfaiye eri yola çıktı.

Başkanı Faruk Özlü, geçmiş olsun dileklerini ileterek “Dualarımız sizinle” dedi.

Yorumlar (0)
25°
açık