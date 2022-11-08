Darıcı Mahallesi parkına kavuşuyor

Düzce Belediyesi, kentin dört bir yanını parklar ve spor alanlarıyla donatmaya devam ediyor. 56 mahalle genelinde sürdürülen çalışmaların Darıcı Mahallesi ayağında hayata geçirilen sosyal tesis ve park alanı inşası tüm hızıyla devam ediyor.

Düzce Belediyesi tarafından Darıcı Mahallesinde 5 bin 35 metrekarelik alanda yapımına başlanan halı sahadan soyunma odalarına, tribünlerinden çocuk oyun alanına, yürüyüş yollarından fitness park alanlarına kadar çok yönlü sosyal tesis olarak hizmet verecek olan parkın yapım çalışmaları sürüyor.

Bin 400 metrekare sert zemin, bin 900 metrekare ise yeşil alanın bulunacağı Darıcı Park’ın çevresinde bin metrekarelik bordür döşeme çalışmaları da devam ediyor. Çocukların sağlıklı ve güvenilir şekilde park ta oyun oynayabilmeleri adına 165 metrekarelik bölümün kauçuk zemin ile kaplanacağı park, 32 metrekarelik fitness alanı ile de yetişkinlere hizmet verecek.

Park genelinde ekipler yoğun şekilde çalışmalarını sürdürürken, betonu dökülen, çevresi tellerle çevrilerek, iç zemin giydirmesi tamamlanan futbol sahasında ise sona yaklaşıldı. Sahaya ek olarak 35 metrekarelik alanda inşası tamamlanan soyunma odasının da iç düzenleme çalışmalarına geçildi.

Sosyal tesis olarak da mahallede büyük bir eksikliği giderecek olan Darıcı Park tamamlandığında içerisinde 10 araçlık otoparkıyla da hizmet verecek.