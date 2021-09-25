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Daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için bir araya geldiler

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Koordinatörlüğü’nde Düzce’de 2021 yılı ilk 6 aylık hizmet sunumu ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE 25.09.2021, 10:02
Daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için bir araya geldiler

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Koordinatörlüğü’nde Düzce’de 2021 yılı ilk 6 aylık hizmet sunumu ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Koordinatörlüğü’nde, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve diğer yöneticilerin katılımı ile 2021 yılı 6 aylık hizmet sunumu değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, kamu hastanelerinde gerçekleştirilen ve hedeflenen çalışmalar, tıbbi hizmet ve mali hizmet değerlendirmesi, Kalite ve verimlilik çalışmaları ile ilgili bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Düzce’de ki sağlık yöneticilerinin katılımı ile düzenli aralıklarla yapılan hizmet sunum değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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