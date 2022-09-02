DAGEM’in çalışmaları anlatıldı

İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşen 47. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi’nde, Türkiye yerli ve yabancı misafirleri ağırladı. Arıcılık alanında dünyanın önde gelen kongreleri arasında yer alan etkinlikte, Düzce Üniversitesi Arıcılık, Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), yaptığı çalışmaları dünyanın dört bir tarafından gelen bilim insanları ile paylaştı.

Apimondia Dünya Arıcılık Kongresine çok sayıda ülkeden bilim insanları, sektör temsilcileri ve arıcılar katıldı.

Dünya’nın ve Türkiye’nin değişik bölgelerinden getirilen ballar, arı ürünleri ve arıcılık malzemelerinin de tanıtıldığı kongreye tüm Dünyadan 12 bin 500’ün üzerinde katılım oldu. İki yılda bir gerçekleşen Apimondia kongresine DAGEM yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile katılarak Düzce Üniversitesi’ni temsil etti.

DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, merkezde yapılan bilimsel çalışmaları tüm Dünya’dan katılımcılar ile paylaştı. Ayrıca, kongrede aynı zamanda yerli ve yabancı bilim insanları ile iş birliği görüşmelerinde de bulundu.

Bu yıl “Arılar Dünyayı Birleştiriyor” mottosu ile gerçekleştirilen kongrede; arının çevre için önemi, arı ürünlerinin tanınırlığını arttırmak için arıcıların ve arıların çalışmaya devam edeceği vurgulandı.