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Dağ çileği köyü mecliste kabul gördü

Kent Konseyinin Dağ Çileği Köyü Projesi, Düzce Belediyesi meclisinde kabul görerek komisyona havale edildi.

DÜZCE 07.09.2021, 10:11
Dağ çileği köyü mecliste kabul gördü

Kent Konseyinin Dağ Çileği Köyü Projesi, Düzce Belediyesi meclisinde kabul görerek komisyona havale edildi.

Düzce Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Eylül ayı birinci toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında yapılan toplantıda 10 gündem maddesi komisyonlara havale edildi. Mecliste 5 de soru önergesi okundu. Düzceli kadınların kendi ürettikleri ürünleri satabilecekleri, turizm açısından zenginlik oluşturacak ve Düzce ile Yığılca’nın adını duyuracak Kent Konseyinin Dağ Çileği Köyü Projesi meclis üyelerine slayt eşliğinde anlatıldı. Proje meclis üyelerinden kabul görerek komisyona havale edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından bir sonraki meclis birleşiminin 9 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi.

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